هالاند يفوز بجائزة الرجل الذهبي 2023

فاز النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة الرجل الذهبي لعام 2023، المقدمة من صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية.

جائزة الرجل الذهبي، هي جائزة من جوائز الجولدن بوي، التي تمنحها صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية.

وحقق هالاند الجائزة، كأفضل لاعب في العالم عن عام 2023، بعدما حصل على أكبر نسبة تصويت من مجلس الأساطير الخاصة بالصحيفة المرموقة.

وأسهم هالاند خلال الموسم الماضي، في تحقيق مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي)، وكذا كأس السوبر الأوروبي.

كما حصل على جائزة الحذاء الذهبي في البريميرليج، بعدما توج هدافًا للدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، بعد تسجيله 52 هدفًا في 53 مباراة مع السيتي في مختلف البطولات.

وسبق أن توج هالاند بجائزة الفتي الذهبي في 2020 بقميص بوروسيا دورتموند الألماني، الذي رحل عنه قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي في صيف 2022.

وفاز جود بيلينجهام بجائزة الفتى الذهبي 2023، كأفضل لاعب تحت 21 عامًا، بعدما حصل على 97% من الأصوات.

وتمنح صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، جوائز الجولدن بوي للاعبين الفائزين في حفل يقام يوم 4 ديسمبر المقبل.