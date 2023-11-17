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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الفنانة زينب العبد: شخصية "أم هبة" فى "السرداب" خطفتنى

زينب العبد
زينب العبد
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كشفت الفنانة زينب العبد عن تفاصيل شخصيتها التى تجسدها فى مسلسل "السرداب" مع الفنان أحمد حاتم ومجموعة من النجوم، وهو إحدى مسلسلات دراما المنصات.

وأكدت فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنها تجسد شخصية "أم هبة"، رغم أنه لا توجد هبه ولكن هذا هو اللقب، الشخصية منذ قراءة والورق والكتابة كانت رائعة، والمؤلف مصطفى حمدى مبدع فى كتابة الشخصيات بالعمل، وأن الشخصية فى المسلسل خطفت قلبى منذ قراءة الورق.

وأضافت "قبل ما اشتغل مع المخرج عبدالرحمن أبو غزاله، سألت الناس إللى اشتغلت معاه عن طباعه وطريقة شغله، كله أكد أنه مخرج مميز جداً، وبعد الشغل معاه أنا فعلاً مبسوطة جداً لأنه إيقاعه سريع وفاهم كويس جدا كل ممثل معاه، ويطلع احسن شغل منه فى كل مشهد، وفعلاً يا بخت المخرج الفاهم".

والمسلسل بطولة أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، تأليف مصطفى حمدى والإخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

زينب العبد احمد حاتم رانيا يوسف أية سماحة السرداب