رئيس الاتحاد البارالمبي لكرة الطائرة يعلن تأهل منتخب مصر رسميا لأولمبياد باريس

قال الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبي للكرة الطائرة، إن منتخب مصر تأهل رسميا الى أولمبياد باريس 2024 بصحبة المنتخب الإيرانى بعد بلوغ المباراة النهائية لبطولة العالم، حيث يتأهل المنتخبين الأول والثانى من بطولة العالم إلى الأوليمبياد، مشيرا إلى أن مصر ستمثل قارة أفريقيا فى الدورة الأولمبية المقبلة، لافتا إلى أن المنتخب المصرى لأول مرة فى تاريخه يتأهل لنهائى بطولة العالم، ولأول مرة أيضا يتأهل منتخب إفريقي وعربي إلى المباراة النهائية لبطولة العالم.

أضاف الدكتور مصطفى صادق أنه قام فور انتهاء مباراة أمس مع المنتخب الألمانى فى الدور قبل النهائى والتى فاز فيها منتخبنا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وصعد من خلالها منتخبنا إلى نهائى البطولة، بالتوجه إلى غرفة خلع الملابس وتهنئة اللاعبين بالتأهل لنهائى البطولة لأول مرة فى تاريخ الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة، وبالمستوى المتميز الذى ظهر به جميع اللاعبين خلال مباراة المانيا فى الدور قبل النهائى.

أشار الدكتور مصطفى صادق أنه وعد اللاعبين بمنحهم مكافأة تشجيعة وايجادة للاعبين والجهاز الفنى والإدارى من ميزانية الاتحاد، وليس من ميزانية البطولة قدرها 7500 جنيه، مضيفا أنه وعد منتخب السيدات الذى يلعب على فى دور الثمانية لأول مرة فى تاريخه، مكافأة تشجيعة من ميزانية الاتحاد أيضا قدرها 1500 جنيه، نظرا لأنه المنتخب تم تكوينه حديثا، ومعظم لاعباته من صغار السن، وما يزال المستقبل أمامهن لسنوات، لاكتساب الخبرات واللعب على المربع الذهبى فى البطولات المقبلة.

أعلن الدكتور مصطفى أنه يتوجه بالشكر والعرفان لكل من ساهم وشارك فى إنجاح البطولة، وبخاصة الدكتور مصطفى مدبولى. رئيس مجلس الوزراء الذى وافق سيادته عل إقامة البطولة تحت رعايته، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى منح اللجنة المنظمة الدعم المادى والمعنوي لانجاح البطولة، والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية، على منح اللجنة المنظمة مقر للبطولة داخل اللجنة الأوليمبية، كما تقدم صادق بالشكر والعرفان لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة وأعضاء اللجنة المنظمة، وطلبة الكليات المختلفة من المتطوعين الذين تواجدوا فى كل مكان خاص بالبطولة، كما يشكر قيادات المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية على المجهودات الكبيرة التى بذلوها خلال أيام البطولة، وكذلك جميع العاملين بالمدينة الرياضية.

وأدى منتخبنا الوطنى البارالمبى للكرة الطائرة للرجال تدريبا قويا اليوم الجمعة، تبعه جلسة استشفائية منرحالات الإجهاد التى لحقت ببعض اللاعبين، ثم القى الجهاز الفنى محاضرة نظرية، تبعها مشاهدة لبعض مباريات المنتخب الإيرانى المنافس لتحديد مواطن قوته للتصدى لها، ونقاط ضعفه للعب عليها استعدادا للمواجهة المهمة والمرتقبة مع المنتخب الإيرانى القوى بطل العالم فى نهائى بطولة العالم التى تقام فى السادسة من مساء غد السبت، والتى تستضيفها القاهرة على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتعد آخر محطة من محطات التأهل للدورة الأوليمبية المقبلة بباريس 2024.

وتأهل منتخبنا للمباراة النهائية بعد فوزه فى مباراة الدور النهائى على المنتخب الألمانى القوى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليتأهل منتخبنا للمباراة النهائية لمواجهة المنتخب الإيرانى القوى فى ختام البطولة، وأصبح منتخبنا قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب رغم صعوبة المباراة وقوة المنافس المرشح الأول للفوز ببطولة العالم.

تقام اليوم أربع مباريات فى منافسات الرجال لتحديد المراكز من 9 وحتى 13، فيلعب منتخب رواندا مع الهند، وفرنسا مع الجزائر، وفرنسا مع بريطانيا، والجزائر مع الهند ، وفى منافسات السيدات يلعب منتخبنا الوطنى مع نظيره السلوفيني، كما يلعب المنتخب الأوكرانى مع نظيره الرواندى، وألمانيا مع كندا ، والصين مع البرازيل، وتلعب المنتخبات الفائزة على المراكز من الأول وحتى الرابع، فى حين تلعب المنتخبات الخاسرة على المراكز من الخامس وحتى الثامن غد السبت، فى حين حصل كل من منتخبى منغوليا وهولندا على المركزين التاسع والعاشر على الترتيب بعد احتلالهما المركز الخامس والأخير فى المجموعتين.

وسادت حالة من الفرحة فوز المنتخب، والوصول للمباراة، النهائية ضمت اللجنة التى يرأسها الدكتور مصطفى صادق رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى، اللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد، والدكتور أحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المالية بالبطولة، والسيد غريب إدريس، والسيد عصام محمد رئيس لجنة الحكام بالبطولة، ونادية يوسف أعضاء مجلس الإدارة، والدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة، والسيد أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذى للاتحاد، على تشجيع ومساندة منتخبينا فى لقائى اليوم والشد من أزر اللاعبين واللاعبات لتقديم مستوى قوى خلال المباراتين.

يضم منتخب السيدات اللاعبات، إسراء إسماعيل، نورا عبد الحليم، أسماء أحمد، نبيلة عبد الباقي، شيماء سيد، رجاء حسين، أسماء بدر، هوانم حليم، غادة محمد، سهيلة طه، أسماء سيد، زينب فوزي، نورهان صلاح، ياسمين هاني، سعده سيد، الشيماء محمد، ومعهن الجهاز الفنى

بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني، وصبري البرعي مدربا.

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين، هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حماده سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.

يشارك في البطولة 17 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.