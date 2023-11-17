علي فرج يتأهل لنصف نهائي بطولة سنغافورة للإسكواش

نجح على فرج لاعب وادي دجلة، في التأهل للدور نصف النهائي ببطولة "سنغافورة للإسكواش" ، بعد تغلبه على اللاعب يوسف سليمان- المصنف ال12 عالميًا- بنتيجة (3-0).

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالى:

(11-5) (11-7) (11-7) .

ويلتقي على فرج –المصنف الاول عالميا في الدور نصف نهائي مع الانجليزي مروان الشوربجي- المصنف ال8 عالميا.

وتعد بطولة سنغافورة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، والتي انطلقت يوم 14 وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات بمشاركة 48 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 6 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، ويوسف إبراهيم، وروان العربي، ونور الطيب، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.