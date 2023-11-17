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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": حزب الله يستهدف تجمعًا عسكريًا إسرائيليًا على الحدود مع إسرائيل

إسرائيل
إسرائيل
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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن حزب الله اللبناني أعلن استهداف تجمع عسكري إسرائيلي بالقرب من ثكنة راميم وموقعي المالكية والمرج على الحدود مع إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الخميس، عن أن قواته قصفت مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، حيث هاجمت الطائرات المقاتلة عددًا من الأهداف لتنظيم حزب الله داخل الأراضي اللبنانية، من بينها عدة مواقع عسكرية كان يديرها التنظيم.

يُشار إلى أن الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترًا وتبادلًا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ هجمات السابع من أكتوبر.

الجيش الإسرائيلي القاهرة الاخبارية حزب الله اللبناني قناة القاهرة الإخبارية