القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كميات من المخدرات تقدر بمليون جنيه بالقناطر الخيرية

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار في المخدرات بمنطقة القناطر الخيرية، وضبط بحوزتهم كميات من المخدرات تقدر بنحو مليون جنيه، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وقد وردت معلومات سرية لرئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، تفيد قيام 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وجرى عرض المعلومات على مديرية أمن القليوبية فجرى تشكيل فريق بحث توصل إلى أن المتهمين لاثنين منهم معلومات جنائية ويحوزون أسلحة نارية وبيضاء وفي أحد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين وبحوزتهم 9.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعدد 4000 قرص عقار مخدر و2500 قرص مخدر و عدد من طلقات الخرطوش و سلاح أبيض وميزان حساس و مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبمواجهتهم بالمضبوطات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,100,000 وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.