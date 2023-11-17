محافظ الشرقية يُثمن مجهودات وحدات تكافؤ الفرص

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم مجهودات وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة لتنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة ،فى ظل اهتمام الدولة بهذا الملف مشيرا إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وأكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوة بعنوان ( دور المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية في التوعية والوقاية من الأمراض) تناولت أهمية المبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المواطنين مثل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وسرطان الثدى والأنيميا، كما تم خلال الندوة التنبيه بخطورة الإستخدام المفرط للمسكنات والمضادات الحيوية بدون اشراف طبى فضلاً عن تشجيع الحاضرين على التبرع بالدم فى الأماكن المخصصة لذلك.

وذلك بالتنسيق مع الإدارة الصحية بمركز فاقوس و وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بالمركز ، و تم عقد الندوة بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

وأضافت زاهر أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح نظمت ندوة تثقيفية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة بعنوان (السحابة السوداء وأثرها السلبى على التغيرات المناخية) تناولت شرح الأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية على البيئة وصحة الإنسان وذلك بداخل المركز بحضور العاملين بالمركز والوحدات المحلية.