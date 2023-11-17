وزير الصحة الأسبق يكشف طبيعة الإصابات من الفلسطينين نتيجة العدوان الإسرائيلي

كشف الدكتور عادل العدوى،وزير الصحة الأسبق، أن إلاصابات في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، يعد من أكثرها هو إصابات العظام، التى لها نصيب الأسد من إجمالي الإصابات ولذا سيكون هناك ورشة عمل خلال المؤتمر في هذا الملف الهام.



جاء ذلك خلال اختتام فعاليات المؤتمر الصحفي التحضيري الخاص بالمؤتمر الدولي الثالث والاربعين للجمعية العالميه لجراحه العظام (sioct) برئاسة الدكتور جمال احمد حسني، وبحضور نخبة من رؤساء جمعيات العظام وعلي رأسهم الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية .

واكد الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان الأسبق أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبير في ملف تركيب المفاصل والقضاء علي قوائم انتظار العمليات الجراحية الخاصة بهذا التخصص وغيره من التخصصات الأخري موضحا أنه لابد من التفريق في ملف تركيب المفاصل مابين الأزمة والإسراف.



وقال وزير الصحة الأسبق، إن انعقاد المؤتمر الدولي الثالث والاربعين للجمعية العالميه لجراحه العظام()sioct) في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة وبحضور أكثر مو ١٥٠٠ خبير اجنبي رسالة الي العالم علي ان مصر بلد قادرة ولديها المقومات البشرية والطقس العام لاستضافة مثل تلك المؤتمرات.

وأوضح وزير الصحة الأسبق أن هناك ابحاث استثنائية هذا العام متميزة تضم الجديد في جراحات العظام واستخدام الإنسان الالي في جراحات العظام وسيتم تقديم محاضرات وورش عمل لشباب الأطباء مشيرا إلي أن هناك جلسات مخصصة وتنسيق بين الجمعية المصرية لجراحات العظام والهلال الأحمر الفلسطيني لعبور مساعدات طبية مقدمة من جامعة الدول العربية من مستلزمات طبية ومستلزمات إيواء.

وقال الدكتور جمال احمد حسني رئيس المؤتمر واستاذ جراحه العظام، أن انعقاد المؤتمر في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة نجاح كبير للدولة المصرية.

وأوضح أن المؤتمر سيشهد ورش عمل لتدريب شباب الأطباء علي كل ماهو جديد في هذا الملف الهام من خشونة الركبة وجراحات العظام مشيرا إلي أن مصر غنية باطبائها وشبابها في مجال جراحة العظام والتشوهات الخلقية وهذا ما يدعو للدهشة من لجؤ البعض للسفر خارج مصر علي الرغم من تلك الإمكانيات الهائلة.

وتابع قائلا:ان المؤتمر يعد اكبر تجمع عالمى لجراحة العظام والكسور بحضور ٤٠٠٠طبيب وخبير متخصص من مختلف دول العالم منهم ١٥٠٠طبيب من اوروبا وامريكا واستراليا والصين وروسيا واليابان والدول العربية.

وأشار حسني الي أن المؤتمر اكبر ثلاث خبراء دوليين فى هذا المجال للتحدث عن الذكاء الاصطناعي والإنسان الالى الروبوت فى جراحات العظام.

فيما قال الدكتور هانى موافى استاذ جراحه العظام ورئيس جمعيه جراحه العظام المصرية، أن هناك يوما تعليما لشباب الأطباء لافتا إلي أن هناك ١٠ قاعات ستعمل لخدمة للمؤتمر والجلسات كل قاعة تضم تخصص مختلف عن الاخر بما يعطي ثقل كبير للمؤتمر مشيرا إلي أن من ضمن أهداف المؤتمر جذب السياحة العلاجية لمصر في هذا التخصص والترويج لها من خلال عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي في تخصص جراحات العظام