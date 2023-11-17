أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها أمس الخميس، على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.63 %، ليصل عند مستوى 11.969،91 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.94 %، ليستقر عند مستوى 979،61 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.79 % بمجموع 883،84 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.83 % بمجموع 11.070،51 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 116 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 613 مليار درهم مغربي.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على ارتفاع
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أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها أمس الخميس، على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.63 %، ليصل عند مستوى 11.969،91 نقطة.
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها أمس الخميس، على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.63 %، ليصل عند مستوى 11.969،91 نقطة.