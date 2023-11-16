قائد المنطقة الشمالية ورئيس اتحاد الرماية يشهدان افتتاح ميدان الرماية الجديد بالإسكندرية

في ضوء الاهتمام بالشباب والرياضة، تم افتتاح ميدان رماية ضغط هواء بنادي الفتح الرياضي التابع لقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، بحضور اللواء أركان حرب وليد حموده عوض قائد المنطقة الشمالية العسكرية واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية، واللواء أركان حرب هاني سعيد حسب الرسول، واللواء أركان حرب تامر محمود يعقوب، اللواء أحمد حجازي، ميدان رماية ضغط الهواء بنادي الفتح الرياضي بالاسكندرية.

وحضر الافتتاح ممثلو الاتحاد المصري للرماية، يتقدمهم اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد الأفريقي والمصري للرماية، واللواء شريف صبري رئيس اللجنه الفنيه باتحاد الرمايه، والعميد زكي عبدالله المدير الفني للمسدس، والعميد أحمد سيف مدرب المنتخب القومي للمسدس، والعميد أمجد حسين مدرب المنتخب القومي للبندقيه، والسيد طارق شراره عضو لجنة المسدس بالاتحاد الدولي للرماية وسكرتير عام الاتحاد الافريقي للرمايه، والعقيد أحمد مراد مدير العلاقات العامه بالاتحاد المصري للرمايه.

وصرح اللواء حازم حسني أن هذا الميدان يُعد أول ميدان ضغط هواء خاص بتدريب أبطال الاتحاد المصري للرماية بالأسكندرية، وهو إضافة وإنجاز للاتحاد، وذلك في ضوء الإهتمام الذي توليه الدولة برياضة الرماية والسعي الدائم لتذليل كافة العقبات التي تواجه اللعبة.

وأكد رئيس الإتحادين الأفريقي والمصري لرياضة الرماية أن إنجازات الاتحاد التي حققت خلال الفترة الماضية بتوجيهات الدولة والمتمثلة في دعم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووزارة الدفاع والداخلية، واللجنة الأوليمبية.

ووجه " حسني" الشكر لوزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الدفاع والداخلية لدعمهم الدائم الذي يساعد اتحاد الرماية على إنجاح كافة بطولات الرماية التي تقام علي أرض مصر، مؤكدًا أن هذا الميدان ضمن خطة الاتحاد لتوسيع رقعة ممارسة الرياضة في مختلف أنحاء الجمهورية لإمداد المنتخبات الوطنية بالمواهب.