هروب جميع المستوطنين من مستعمرة المطلة الحدودية جنوبي لبنان

أطفات مستعمرة "المطلة" الحدودية المقابلة لبلدة الخيام جنوبي لبنان كافة الأضواء في طرقاتها وجحورها بعد مغادرة ونزوح جميع مستوطنيها، بحسب ماذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأشارت الإذاعة اللبنانية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بهذا الإجراء للمرة الأولى منذ إنشاء هذة المستعمرة.

يذكرأن، اعتبر وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب أن التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة بتدمير لبنان؛ تشكل خرقا فاضحا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولى عام 2006 والخاص بإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

جاء ذلك خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة بيروت.

وأكد الوزير أن التطرف الإسرائيلى يجلب الكوارث، مثنمًا موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، معتبرا أنه تعبير عن الصوت الأخلاقى والإنسانى دفاعًا عن الأطفال والمدنيين فى غزة.