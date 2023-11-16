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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عبدالإله السناني يكشف عن العروض المتأهلة لمسابقة مهرجان الرياض للمسرح

عبدالاله السناني
عبدالاله السناني
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أعلن الفنان عبدالإله السناني رئيس مهرجان الرياض للمسرح عن العروض السعودية المشاركة في مسابقة المهرجان بدورتة الأولى المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 24 ديسمبر المقبل. وكتب السناني عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"‏يسعدني اليوم أن أزيح الستار للعشر العروض المتأهلة في المرحلة الأولى للمشاركةفي مسابقة النسخة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح‬⁩  من أصل ٢٠ عرض تنافسوا في التصفيات الأولى على تقديم منتج ثقافي جاذب للجمهور ويليق بمستهدفات ⁧هيئة المسرح والفنون الأدائية‬⁩ بما يتواكب واستراتيجيات وزارة الثقافة تحت ظلال رؤية المملكة ٢٠٣٠. 
وأضاف: ‏الف مبروك للفرق المتأهلة أما البقية فقد عملوا واجتهدوا ونافسوا من أجل تقديم نصوص إبداعية فريدة وممثلين متميزين وسوف يكون لهم النصيب الأكبر في الدورات القادمة.  وكشف السناني عن الفرق الفائزة وقال: ‏الفرق المتأهله للمرحله النهائية هي: 
‏الظل الاخير
‏طليعة هجر
‏ذاكره صفراء
‏بائع الجرائد
‏ذاكرة الشيطان
‏دوار مغلق
‏حجر
‏بحر
‏ضوء
‏صفعه

عبدالاله السناني مهرجان الرياض للمسرح السعودية