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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات يورو 2024.. منتخب إسبانيا يعبر قبرص بثلاثية

مباراة منتخب إسبانيا
مباراة منتخب إسبانيا وقبرص
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حقق منتخب إسبانيا، مساء اليوم الخميس، فوزًا خارج الديار على قبرص بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ألفا ميجا، في إطار منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وكان المنتخب الإسباني، حسم تأهله رسميًا إلى نهائيات يورو 2024، قبل مواجهة منتخب قبرص، ورافقه منتخب إسكتلندا وصيف المجموعة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وافتتح لامين يامال جوهرة نادي برشلونة، التهديف لصالح الماتادور الإسباني في الدقيقة الخامسة، قبل أن يحرز زميله ميكيل أويارزابال الهدف الثاني في الدقيقة 22، وسجل خوسيلو مهاجم ريال مدريد ثالث الأهداف في الدقيقة 28.

وجاء هدف المنتخب القبرصي في الدقيقة 75 عن طريق كوستاس بياليس، لتنتهي المباراة بفوز منتخب إسبانيا بنتيجة 3-1.

وبهذا الفوز، رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 18 نقطة، على صدراة جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات يورو 2024، بينما ظل منتخب قبرص متذيلًا للترتيب بلا نقاط.

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