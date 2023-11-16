تصفيات يورو 2024.. رونالدو يقود هجوم منتخب البرتغال أمام ليختنشتاين

أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليختنشتاين، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويحل منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، اليوم الخميس، ضيفًا على ليختنشتاين على ملعب راين بارك، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو، هجوم المنتخب البرتغالي في مباراة الليلة، رفقة دييجو جوتا، جواو فيليكس، برناردو سيلفا، وجونسالو راموس.

وحسم منتخب برازيل أوروبا، تأهله إلى نهائيات يورو 2024، بالبطولة التي تقام في ألمانيا في صيف العام المقبل.

يتصدر منتخب البرتغال، جدول ترتيب المجموعة العاشرة من تصفيات يورو 2024 برصيد 24 نقطة (العلامة الكاملة)، بينما يتذيل ليختنشتاين الترتيب بلا نقاط.

تشكيل منتخب البرتغال

حراسة المرمى: خوسي سا

خط الدفاع: أنطونيو سيلفا، توتي جوميز، جواو كانسيلو

خط الوسط: برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، روبن نيفيز، جواو فيليكس، دييجو جوتا،

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جونسالو راموس.