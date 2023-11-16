مصطفى بكري: المقاومة الفلسطينية صامدة في وجه العدوان.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن القضية الفلسطينية، هي قضية أمن قومي مصري، مشيرا إلى أن مصر لم تترك أبدا القضية الفلسطينية.



أضاف بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار ، المذاع على قناة صدى البلد، أن غزة تعاني منذ أكثر من 40 يوما من عدوان مجرم ووحشي يقتل الأطفال والنساء، لافتا إلى أن مصر لم ولن تترك القضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن مصر أكدت رفضها القاطع لتفريغ القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، مبينا أن مصر تدعم وتقف مع الفلسطينيين ورفضت التهجير أو التفريغ على حسابها أو حساب أي دولة بالمنطقة.



وشدد بكري على ضرورة الموقف العربي الموحد والاتحاد ككتلة واحدة لمواجهة العدوان الوحشي الإسرائيلي الذي ينفذ جرائمه بدعم غربي، موضحا أن مصر كانت ولازالت هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية كما يشهد التاريخ على ذلك.

وتابع أن المقاومة الفلسطينية صامدة في وجه العدوان، مشددا على أن المقاومة لن تترك الأرض وستدافع لآخر لحظة عن فلسطين.



وأوضح أن مصر تواجه تحديات من الداخل والخارج وما يحدث في غزة هو مخطط ضد مصر ويستهدف الدولة المصرية، مشددا على أهمية التكاتف والوقوف بجانب الدولة ودعم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.