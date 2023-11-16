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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعادة انتخاب السعودية لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة "اليونسكو"

السعودية
السعودية
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن إعادة انتخاب المملكة عضوًا في المجلس التنفيذي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" للفترة 2023 - 2027م.

وذكرت الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ اليوم - أنه تمت إعادة انتخاب المملكة لعضوية المجلس التنفيذي بالمنظمة خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العمومية الـ 42 للمنظمة، مؤكدة أن العضوية تسهم في تعزيز توجهات المملكة المستقبلية للمجتمعات الدولية، ومد جسور التواصل والحوار بين الشعوب، ودعم الابتكار والفنون.

يذكر أن المملكة انضمت لمنظمة "اليونسكو" منذ تأسيسها عام 1945م، وهي منظمة تختص بمجال التربية والعلوم والثقافة، وتضم عضويتها 194 دولة، ومقرها مدينة باريس.

وزارة الخارجية السعودية الامم المتحده اليونسكو