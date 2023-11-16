للمرة الثامنة .. محمد صلاح يسجل هدفين في مباراة واحدة مع المنتخب

تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدفين أو أكثر في مباراة واحدة مع منتخب مصر للمرة الثامنة في مسيرة الفرعون المصري مع المنتخب الوطني.

وقع محمد صلاح على هدفين في مرمى جيبوتي باللقاء الذي يجمع المنتخبين حاليا على استاد القاهرة الدولي في بداية مشوار منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2026.

وتعتبر هذه الثنائية الثالثة التي يوقع عليها محمد صلاح في مباراة واحدة مع منتخب مصر بعدما سبق وأن أحرز هدفين في مرمى منتخب النيجر مرتين.

كما سبق لمحمد صلاح أن أحرز ثلاثية أهداف هاتريك في مباراة واحدة 5 مرات مع منتخب مصر في شباك منتخبات جزر القمر، والكونغو، وتنزانيا، وزيمبابوي وتوجو.

ووصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 51 مع منتخب مصر، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدفين التاريخيين للمنتخب خلف حسام حسن صاحب الـ68 هدف.