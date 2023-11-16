وزير الشباب يفتتح غدا النسخة الثالثة من مهرجان «Olympic Fit» للياقة التنافسية

يفتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، غدا الجمعة، عن طريق "الفيديو كونفرانس" خلال حضوره اجتماع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) بكندا، فاعليات مهرجان «Olympic Fit» للياقة التنافسية، أكبر أولمبياد للياقة التنافسية، في نسختها الثالثة في مصر، والتي تعتبر ثالث أقوي بطولة في العالم للياقة التنافسية، وينظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية ESWCF، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للياقة التنافسية IF3، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 37 دولة، وذلك بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، والتى تمتد حتى غدًا السبت 18 نوفمبر الجاري.

يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، (بناء الإنسان.. الرياضة أسلوب حياة)، لنشر رياضة الممارسة والارتقاء بالمستوى البدني والذهني بين أفراد المجتمع المصري.

وتتضمن الفاعليات تنظيم 8 بطولات متنوعة في نادى «النادي» بالعاصمة الإدارية، وهي بطولة «الفيت للياقة التنافسية» Elfit وتتضمن المنافسات (جرى- سباحة- رفع أثقال- لياقة تنافسية)، وبطولة Calisthenics، ومنافسات strong man، ومنافسات rowing، ومنافسات ثلاثي اللياقة التنافسية (جرى- سباحة- عجل)، ومنافسات juniors للياقة التنافسية، ومنافسات lift it، ومنافسات Rookies.