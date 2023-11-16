تصفيات يورو 2024.. جوهرة برشلونة يقود هجوم منتخب إسبانيا أمام قبرص

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة قبرص، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويحل منتخب إسبانيا، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره القبرصي بمعلب ألفا ميجا، في المباراة التي تنطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم المنتخب الإسباني، جوهرة نادي برشلونة، لامين يامال، رفقة مهاجم ريال مدريد خوسيلو ماتو.

ويعاني الماتادور الإسباني، اليوم، من الغيابات التي ضربت صفوف المنتخب، حيث يغيب متوسط الميدان رودري لعدم الجاهزية، وبيدري وإيمريك لابورت.

وحسم منتخب إسبانيا، تأهله رسميًا إلى نهائيات يورو 2024، بعد تصدره لجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع إسكتلندا الوصيف، الذي ضمن تأهله أيضًا بشكل رسمي.

تشكيل منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: خيسوس نافاس - لي نورماند - باو توريس - جريمالدو

خط الوسط: جافي - زوبيميندي - ميرينو

وفي الهجوم: لامين يامال - خوسيلو - أويارزابال.