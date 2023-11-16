بيان عاجل للحكومة بسبب أزمة ارتفاع سعر السكر

تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب ببيان عاجل الى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية حول الارتفاع الكبير في اسعار السكر، مشيره الى أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية أمر غير مقبول جملة وتفصيلا وفوق إمكانية المواطن .

واضافت " مراد " فى تصريح خاص ل "البوابة نيوز "ان الحكومة فشلت في السيطرة علي الأسواق و إحتواء أزمة ارتفاع أسعار السكر التي بدأ ظهورها في السوق المصري منذ شهر سبتمبر الماضي مما أدي إلي تفاقم هذه الأزمة و إختفاء السكر من الأسواق و خصوصا في السلاسل التجارية الكبري و بائعي الجملة،و ما يتم توافره يوجد بأسعار مبالغ فيها و التي تصل إلي 45 جنيه للكيلو الواحد.



واشارت عضو مجلس النواب أن إعلان الحكومة مبادرة تخفيض الأسعار التي بدأت في منتصف أكتوبر الماضي و أعلنت فيها وزارة التموين و التجارة الداخلية توفير كميات من السكر للمستهلكين بسعر 27 جنيه للكيلو، وهو مالم يحدث خاصة ان سعر السكر ارتفع فى المحلات وتخطى ال 40 جنية وهذا يعكس أن سياسات الحكومه وتعاملها مع ازمه ارتفاع السكر سياسة خاطئة.