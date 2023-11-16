قوافل تموينية متحركة وثابتة واستمرار طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " خفض الأسعار" بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، طرح 6 أطنان من السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو بمنفذ بيع السلع الغذائية بالإدارة الزراعية وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين سمالوط، لافتا إلى أن الوحدة المحلية لا تدخر جهداً في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين فضلاً عن تنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات العامة لإحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة.

وفى مركز ديرمواس، تابع عامر طه رئيس المركز استمرار العمل بالقوافل التموينية المتحركة والثابتة على مستوى قرى المركز لبيع السكر للمواطنين بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعاونة، حيث تم طرح 10 أطنان من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو تم توزيعها على منفذ المدينة والمنفذ المتحرك بقرية سيسكو والمجالس القروية بدلجا وبني حرام والبدرمان وقريتى كفر خزام وتل بني عمران، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

كما تابع اللواء أ.ح احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، مجهودات إدارة التموين استمرار تنظيم القوافل المتحركة والثابتة لبيع السكر للمواطنين بالقرى، حيثُ تم توزيع السكر بسعر الكيلو ٢٧ جنية، بمجلس قروى (تونا الجبل- دير البرشا- تندة ـ قلندول ) وذلك فى إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين .

وقام تاج أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص بجولة على الأسواق بمدينة أبوقرقاص لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية، شملت الجولة تنفيذ حملة على المحلات التجارية والمخابز للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع داخل مدينة وقري مركز أبوقرقاص والقضاء على الاحتكار .

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