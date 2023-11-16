بالصور.. تدريبات معلمى اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي على المنهج الجديد connect 6 بالجيزة

أقامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تدريبات لمعلمى ومعلمات اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي على المنهج الجديد connect 6 بإدارات الجيزة التعليمية، وتم الانتهاء منه في كل الإدارات التعليمية.

وجاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبرعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية.

واختتم التدريب بإدارة الهرم التعليمية حيث كان أقيم يومي ١٤ و١٥ نوفمبر، وذلك بمدرسة الصفا والمروة وبمتابعة وإشراف عام هالة محمد هلالى موجه عام اللغة الإنجليزية والمدربة أ/ نسرين قدري موجه بالإدارة.