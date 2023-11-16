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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. تدريبات معلمى اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي على المنهج الجديد connect 6 بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أقامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تدريبات لمعلمى ومعلمات اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي على المنهج الجديد connect 6 بإدارات الجيزة التعليمية، وتم الانتهاء منه في كل الإدارات التعليمية.

وجاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبرعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية.

واختتم التدريب بإدارة الهرم التعليمية حيث كان أقيم يومي ١٤ و١٥ نوفمبر، وذلك بمدرسة الصفا والمروة وبمتابعة وإشراف عام هالة محمد هلالى موجه عام اللغة الإنجليزية والمدربة أ/ نسرين قدري موجه بالإدارة.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة تدريبات معلمى ومعلمات اللغة الإنجليزية صف السادس الابتدائي على المنهج الجديد تدريبات معلمى ومعلمات اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي على المنهج الجديد connect 6