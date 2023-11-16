غدًا.. افتتاح معرض لرائدات الفن التشكيلي بالإسكندرية

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض رائدات الفن التشكيلى، بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، وذلك غدًا الجمعة فى تمام الساعة السادسة مساءً، تحت رعابة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ويضم المعرض إبداعات 18 فنانة من رائدات الفن التشكيلى المصرى بجانب إبداعات 30 فنانة واعدة تحت سن الثلاثين، وتعد إبداعات الفنانات الواعدات نتاج ورشة عمل استمرت لمدة خمسة وأربعين يوماً كإحدى فعاليات الاحتفال السنوى بمتحف الفن المصرى الحديث أحد المتاحف التابعة لمركز محمود سعيد بالإسكندرية،

وقال متحف الفن الحديث عن المعرض "إن إبداعات الفنانات فى تاريخ الفن التشكيلى العالمى قليلة إلى حدٍ ما مُقارنةً بإبداعات الفنانين لكن عندما تُبدع المرأة يكون لإبداعاتها وقعٌ آخر".

استطاعت جابية سري، أن تقدم أعمالًا كثيرة عبر ما يتجاوز الـ70 معرضًا فنيًّا في الوطن العربي وخارجه، وتحتل لوحاتها الفنية مكانة خاصة عبر المزادات العالمية الكبير، وتتخطى ثمن أعمالها التوقعات في كل مزاد تطرح به أعمالها، ولإسهامها ودورها في حركة الفن التشكيلي تم منحها العديد من منح الزمالة من جامعات مختلفة حول العالم من ضمنها جامعة لندن.

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