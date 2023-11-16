محافظ أسوان: تشغيل خزان المياه الجديد قضى نهائيًا على مشكلة الانقطاع المتكرر بالقرى

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى بشرى سارة لأهالي قرى وادى كركر على أن تشغيل خزان المياه بقدرة 500 متر مكعب ، والذى قامت بإنشاؤه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع مديرية الإسكان بالمحافظة ، وبدعم من هيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء شريف صالح وصل إلى 20 مليون جنيه ساهم فى القضاء نهائياً على مشكلة الإنقطاع المتكرر للمياه بقرى كركر، وإنتظام التشغيل على مدار اليوم بشكل مستمر.

وأوضح أنه وفقًا لمنظومة تشغيل محطة مياه الشرب بكركر فى السابق كانت ترتكز على ضخ المياه من المحطة مباشرة مما كان يتسبب فى حدوث الأعطال بها، وتم المعالجة النهائية لذلك بإنشاء خزان موازى بالشبكة بإرتفاع 15 متر، وهو ما أثمر عن حل مشاكل الإنقطاع المتكرر .

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