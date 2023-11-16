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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

على هامش فعاليات الأفريقي للتجارة البينية.. 65 لقاءً ثنائيًا لأعضاء "التصديري للصناعات الكيماوية"

جانب من اللقاءات
جانب من اللقاءات
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كشف محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن نجاح المجلس في تنظيم أكثر من 65 لقاءً ثنائيًا مع عدد من المشترين الأجانب من عدة دول أفريقية مشاركة بالمعرض الأفريقي للتجارة البينية لشراء مستلزمات إنتاج ومواد وسيطة ومنتجات نهائية  من الشركات الأعضاء بالمجلس.

وأضاف أنه جار استكمال اللقاءات الثانية بشكل افتراضي عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة لمتابعة تنسيق الأعمال خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن هذا يأتي في إطار سعي المجلس الدائم لدعم اعضائه حيث تم تنفيذ عدة لقاءات ثنائية متنوعة بموقع المجلس بالجناح المصري على هامش فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية وتنوعت اللقاءات بين مشترين لعدة منتجات من منتجات الأسمدة وكيماويات عضوية وغير عضوية ومتنوعة ومنظفات وغيرها من مواد وسيطة ومنتجات نهائية.

ويذكر أنه انعقد المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 15 من نوفمبر الجاري بمركز مصر الدولي للمؤتمرات.

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