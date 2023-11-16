وزيرة التضامن: مبادرة عربية بـ400 ألف دولار لشراء مستلزمات طبية لأهالي غزة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدعم المصري لقطاع غزة متواصل في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مصر تمد أواصر الشراكة والتعاون بين مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وبين جمعية الهلال الأحمر المصري لدعم أهالي غزة بالمساعدات الطبية والإغاثية.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال مؤتمر صحفي لجامعة الدول العربية من مقر الهلال الأحمر المصري، بشأن تدشين قافلة مساعدات لغزة نقلته قناة “إكسترا نيوز”، أنه "تم التنسيق بشأن مبادرة إنسانية من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بقيمة 400 ألف دولار لشراء مستلزمات طبية وإغاثية وفقًا لقرار مجلس الشئون الاجتماعية العرب والذي أقر بتخصيص مبلغ مالي لهذه المساعدة".

ولفتت إلى أن المجلس نفسه قد سبق وخصص 100 ألف دولار لأزمة السودان، مشيرة إلى أنه يتم تجهيز وتعبئة المعونة بواسطة متطوعي الهلال الأحمر المصري الذين يقفون كنجود بواسل في العريش وعلى المعابر وفي القاهرة.