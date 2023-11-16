وقفة أمام الكونجرس تضامنًا مع ضحايا فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم

نظم عدد من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين، وقفة أمام الكونجرس الأمريكى مطالبين بوقف إطلاق النار على قطاع غزة ومتضامنين مع ضحايا فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأمس الأربعاء ، خرج الآلاف من البريطانيين، في مظاهرات حاشدة أمام البرلمان البريطاني في وقفة تضامنية مع غزة والفلسطينيين، وللمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

يذكر أن، قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مجمع الشفاء الطبي بغزة، بادعاء وجود قيادات تابعين لحركة حماس ووجود أنفاق تحت المستشفى تستخدمها حماس لمهاجمة القوات الإسرائيلية.