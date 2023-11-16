في حواره لـ«البوابة نيوز»| أحمد فهمي يكشف تفاصيل مشاركته في «الفريدو»: أصدقائي يرعون مرضى الزهايمر ويبكون عند مشاهدته

أحمد فهمي: "الفريدو" علاقة حب خاصة

أصدقائي يرعون مرضى الزهايمر ويبكون عند مشاهدة "الفريدو"

تلقينا طاقة حب كبيرة من الجمهور سعدنا بها

تقديم رواية من كتابات دكتور مصطفى محمود أسعدني كثيرا

فريد يشبهني في تركه للطب وتأسيس مطعم وحبه للعائلة

عمرو محمود ياسين يحرص على رسم تفاصيل الشخصيات بشكل رائع

العمل مع إلهام شاهين مختلف وبيننا كيميا من البروفات



جرعة مشاعر إنسانية رقيقة بثها مسلسل "الفريدو" للجمهور مؤخرًا ليجذب انتباههم بشكل كبير منذ طرح البوستر وعرض أولى حلقاته، حيث تألقت خلاله النجمة إلهام شاهين في تجسيد شخصية مريضة الزهايمر، وقدم النجم أحمد فهمي شخصية ابن أخيها الذي يحب رعاية عائلته ويهتم بها كثيرًا، وفور شعوره بتغير سلوكها وبداية ظهور المرض عليها قرر ترك عمله بالخارج ليعيش معها ويرعاها في رحلة شاقة على مرافق المريض الذي يتابع أمامه تدهور الشخصية التي عهدها.



أحمد فهمي قدم شخصية عالية الإنسانية تُدعى «فريد»، الذي يحرص على مشاعر عمته ولا يشعرها بصعوبة مرضها وتأثيره عليه، يتألم فريد وحيدًا، ويكون هو مصدر ابتسامتها في علاقة حب آسرة للقلوب وصلت للجمهور من شدة صدقها.



يتحدث فهمي خلال حواره لـ«البوابة» عن كواليس تحضيراته لشخصية فريد، والكيميا التي تجمعه بإلهام شاهين، أيضا تفضيله للأعمال المأخوذة عن رواية، والتشابه الذي يجمعه بشخصية فريد وغيرها من التفاصيل في الحوار التالي:



- في البداية نبارك لك النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "الفريدو" منذ عرض الحلقة الأولى وتصدره التريند مؤخرا، كيف تلقيت ردود الأفعال عليه؟

حاولنا الاهتمام بأدق التفاصيل في بناء الشخصيات وكانت هناك كيميا بيننا في لوكيشن التصوير وهذا ظهر على الشاشة وطاقة الحب التي تلقيناها كفريق عمل للمسلسل كانت كبيرة وسعدنا بها كثيرًا.



-كيف تلقيت تفسير البعض للبوستر قبل عرض العمل بأنه قصة حب تجمعك بالفنانة إلهام شاهين رغم فارق السن بينكم؟

بالفعل تابعت هذا ولم أشعر بأي ضيق، بالعكس هي فعلا علاقة حب ولكن من نوع خاص، وطبيعي أن يكون لدى الجمهور تساؤلات عن العمل عقب طرح البوستر التشويقي وهي هامة لأي عمل فني قبل عرضه وبمثابة ترويج جيد له.



- العمل مأخوذ عن رواية للكاتب مصطفى محمود، هل تميل لتلك النوعية من الأعمال؟

أحب الأعمال المبنية على رواية وقدمت عدد من المسلسلات عن روايات منها أنا شهيرة أنا الخائن عن رواية نور عبد المجيد، وأحب دكتور مصطفى محمود كثيرا ففكرة تقديم عمل من رواياته كانت رائعة خاصة مع الكتابة المتميزة لعمرو محمود ياسين، واكتفيت بالورق ولم أتطلع على الرواية لأن عمرو كان يحرص على كل تفصيلة وكتبه بشكل رائع يساعد على رسم الشخصية.



- ما الذي حمسك للمشاركة في العمل؟

أحببت به أنه علاقة حب بشكل مختلف مع عمته ومع خطيبته، وبه جزء لايت كوميدي، والتحدث بالإيطالية أيضا خلال التصوير، وبه إنسانيات عالية وزاوية مختلفة لمريض الزهايمر وهي ما يمر به الشخص الذي يرعاه كانت تجربة مختلفة.



- وكيف كانت تحضيراتك للشخصية؟

حاولت أن يكون "فريد" شخص طبيعي، حنين كثيرا ورومانسي، ويملك منطقة ذكورية، ويحمي عائلته فلديه هذا الحس من المسؤلية.



- هل استعنت بأصحاب تجارب سابقة لمعايشة الزهايمر، أفراد ساعدوا أقاربهم المصابين به، أو أطباء نفسيين خلال تحضير الشخصية؟

لدي أصدقاء كان أبائهم يعانون من الزهايمر هم لاقوا بارئهم، الله يرحمهم، ولكن أصدقائي يحدثوني عن صدق المشاعر في المسلسل وأنه يتناول علاقة حب لشخص يرعى مريض الزهايمر ومن شدة تشابهه مع الحقيقة لا يستطيعون مشاهدته إلا وعيونهم تدمع ويبكون وكان له أثر كبير في نفوسهم، وهذا يؤثر بي ويشعرني بأهمية تناول مريض الزهايمر من زاوية مختلفة خلال "الفريدو".



- ما الذي يشبه فهمي في شخصية فريد في "الفريدو"؟

أنني تركت المزيكا بعد دراسة ٢٤ عام من أجل التمثيل، وفريد في المسلسل ترك الطب وفتح مطعم من أجل عمته المريضة ليتمكن من رعايتها، ويجمعني به أيضا حب العمل والعائلة.



- وكيف وجدت التعاون مع النجمة إلهام شاهين؟

سعيد كثيرا بالتعامل معها فهي أستاذة كبيرة وحدثت الكيميا الفنية بيننا منذ بداية البروفات.



- ماذا تحضر لجمهورك خلال الفترة المقبلة؟

هناك بعض الأعمال التي أدرسها خلال الفترة الحالية، ومنتظر أن أجد عمل أحبه "على مزاجي" جيد ومختلف بإذن الله.