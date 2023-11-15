قبل الجولة الأولى بتصفيات كأس العالم .. وزير الرياضة يؤازر المنتخب الأول

زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المنتخب الأول لكرة القدم فى مقر إقامته بأحد الفنادق بالقاهرة ، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد يحيي رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة.

وأشار وزير الرياضة فى حديثه مع لاعبي المنتخب أن لدينا العديد من المشروعات القومية لتطوير كرة القدم المصرية ونمتلك من الفكر والرؤيا وبالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتنفيذ وتحقيق أفضل النتائج.

وطمأن وزير الرياصة لاعبي المنتخب المصري الأول لكرة القدم بأن الرياضة المصرية فى جميع الالعاب بخير والجمهور المصري ينتظر الكثير من لاعبي الفريق الوطنى لكرة القدم فى المرحلة المقبلة، خاصة أن هذا الجيل يمتلك من النجوم ذات الأسماء الكبيرة والمعروفة على المستوي العالمي، كما يمتلك جهاز فنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على أعلى مستوي.

وأنهى صبحي حديثه للاعبي المنتخب أنتم أملنا وأمل الجمهور المصري.

ووعد كابتن المنتخب المصري محمد صلاح بتحقيق المنتخب وحجز تذكرة التأهل للمونديال مبكرا، مؤكدا على ثقته الكبيرة فى لاعبي المنتخب المصري فى التأهل الى كأس العالم المقبل ٢٠٢٦.

فيما أشار فيتوريا إلى امتلاك المنتخب القومي المصري للاعبين يعشقون تمثيل منتخب بلادهم، وقام المدير الفنى لمنتخب مصر بوعد الجمهور المصري بتحقيق التأهل لكأس العالم والبداية سيشاهدها الجمهور المصري بمباراة المنتخب غدا الخميس باستاد القاهرة أمام منتخب جيبوتى

ويستعد منتخبنا القومي لخوض مباراته بالجولة الأولى من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ ، التى يستهلها منتخبنا القومي بملاقاه نظيره الجيبوتى، والتي من المقرر إقامتها مساء غدا الخميس في إطار الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا ٢٠٢٦

وتعد فرص منتخب مصر كبيرة في التأهل إلى كأس العالم القادم 2026 في ظل تطبيق النظام الجديد لاول مرة فى تلك التصفيات بتواجد 9 منتخبات أفريقية وهو النظام الجديد الذي اقره الاتحاد الدولى لكرة القدم مؤخرا.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون وجيبوتي، وإثيوبيا.