أسماء المدن الفلسطينية بالعربي قبل تغيير الاحتلال أسمائها

قام الاحتلال الإسرائيلي بتغيير أسماء المدن الفلسطينية بعد احتلالها، وذلك بهدف طمس الهوية الفلسطينية وفرض الهوية الإسرائيلية على المنطقة. فتغيرت الأسماء من اللغة العربية إلى اللغة العبرية، كما تم تغيير أسماء بعض المدن لتتناسب مع الأيديولوجية الصهيونية للاحتلال، وهذه المناطق هي:

السهل الساحلي:

يبدأ السهل الساحلي في الحدود مع مصر، ويمتد الى الشمال وينتهي في جبل الكرمل جنوب حيفا.

سهل عكا الساحلي:

يبدأ سهل عكا من من شمال جبل الكرمل وينتهي في رأس الناقورة، ومدينة عكا تغير اسمها إلى عكو.

سهل عريض:

يمتد من حيفا الى وادي الأردن في اتجاه جنوبي شرقي والجزء الغربي من هذا السهل هو مرج ابن عامر، والجزء الشرقي ويسمى بوادي بيسان

سلسلة الجبال الوسطى:

تتألف سلسلة الجبال الوسطى من جبال القدس وجبال نابلس وأعلى نقطة في المنطقة تسمى باسم جبل عيبال وتقع في نابلس.

جبال الجليل:

تشغل جبال الجليل شمال فلسطين، ما عدا سهل عكا الضيق ووادي الأردن وأعلى نقطة في هذه الجبال تقع على جبل الجرمق، وهو يعتبر من أعلى جبال فلسطين.

وادي الأردن:

يمتد وادي الاردن من الحدود مع سوريا إلى البحر الميت، ويسمى القسم الشمالي من الوادي باسم حوض الحولة.

قضاء بئر السبع:

هو مثلث واسع، يقع رأس المثلث على خليج العقبة، ويضم نصف مساحة أرض فلسطين تقريبًا وبئر السبع تغير اسمها إلى بير شيفع.

ومن المدن الفلسطينية التي تم تغيير اسمها على مر التاريخ الحديث وعلى يد الكيان الصهيوني:

-مدينة" تل الربيع" التى تغيرت إلى تل أبيب. -مدينة القدس التى تغيرت إلى أورشليم.

-مدينة عسقلان التى تغير اسمها إلى أشكلون.

-كرم أبو سالم التى تغير اسمها إلى كيرم شالوم.

- مدينة الخليل التى تغير اسمها إلى كريات جات أو حيفرون.

-مدينة صفورية تغير اسمها إلى تسيبوري.

-زرعين التى تغير اسمها إلى يزرعيل.

-صرفند تغير اسمها إلى تسريفين.

-مدينة الناصرة تغير إلى نتسرات.

-يافا إلى يافو، ومدينة صفد إلى تسفاد.