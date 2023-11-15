علي ماهر: غير راض عن أداء لاعبي المصرى وشكرًا للإدارة على الدعم الدائم "صور"

أكد على ماهر المدير الفنى لفريق المصري، خلال الجلسة التى عقدها مساء اليوم الإربعاء، مع الصحفيين والإعلاميين، أنه غير راضى عن وضع الفريق والمستوى الذى وصل له المصري في الفترة الاخيرة والتى شهدت تعرضه للهزيمة برباعية أمام البنك الأهلي.

وتعهد “ماهر” لإدارة النادي برئاسة كامل أبو علي بتصحيح الاخطاء خلال فترة توقف الدورى الحالية ومصالحة الجماهير التى لاتقبل سوى الفوز فقط.

وأكد أن مشكلة الفريق عدم ثبات مستوى اللاعبين وعدم التركيز خاصة في الدقائق الأخيرة للمبارايات الرسمية.

وتمسك المدير الفنى للمصرى باستمرار استبعاد مروان حمدى واعتماد الغرامة المالية الموقعه عليه وخصم مبلغ مليون جنيه من مستحقات اللاعب لخروجه عن النص والبصق على الجماهير أثناء خروجه من مباراة الفريق الأخيرة أمام البنك الأهلي.

وأوضح أن الجهاز الفنى يجتمع قبل التدريبات بشكل يومي، ولابد أن نشكر الادارة التى وفرت للفريق عيادة علاجية بالقاهرة لتأهيل المصابيين وعمل استشفاء للعائدين من الإصابة، مقدما شكره الخاص لمحمد موسي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة بالنادي المصري لمجهوده الجبار مع الفريق وعمله الدائم لتوفير كل مطالب الجهاز الفنى للمصري.