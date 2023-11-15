2.8 مليار جنيه إيرادات مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية

أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م (كود البورصة المصرية EFIH.CA)، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة أول تسعة أشهر من عام 2023 المنتهية في 30 سبتمبر 2023،حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 42.7% لتسجل 2.8 مليار جنيه تقريبًا، بفضل الأداء القوي للشركات التابعة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة سنوية 44.1% لتسجل 1.3مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من 2023، كما ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 68.1% ليسجل 1.1 مليار جنيه، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بواقع 6.3 نقطة مئوية ليسجل 41.5% خلال نفس الفترة.

ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 42.7% إلى 2.8 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مدفوعة بنمو إيرادات الشركات التابعة.

وتصدرت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" المساهمة في نموّ إجمالي إيرادات المجموعة خلال الفترة، بفضل الأداء القوي لمختلف قطاعاتها، كما ساهمت شركات «eCards» لتكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية و«eAswaaq» لتكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية و«إي نابل» لخدمات التعهيد في دفع نتائج المجموعة خلال الفترة أيضًا. وخلال الربع الثالث من عام 2023، ارتفعت الإيرادات بنسبة سنوية 52.3٪ لتسجل 1.03 مليار جنيه تقريبًا.

وبعد استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة، استمرت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" في صدارة المساهمة في إجمالي إيرادات المجموعة خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي 47.6% لتبلغ 2.5 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، وهو ما يمثل 90% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال نفس الفترة.

يرجع ذلك إلى الأداء المتميز لقطاعات إدارة المعاملات، وخدمات الحوسبة السحابية، والحلول المتكاملة لخدمات تطوير وإدارة الشبكات. فقد ارتفعت إيرادات قطاع إدارة المعاملات بنسبة سنوية 59.1% ليسجّل 960.0 مليون جنيه خلال الفترة، مدفوعًا بارتفاع إيرادات المعاملات ذات الرسوم المتغيرة بنسبة سنوية 76.8% إلى 576.1 مليون جنيه وإيرادات المعاملات ذات الرسوم الثابتة بنسبة سنوية 38.3% لتسجل 383.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وارتفعت إيرادات قطاع الحوسبة السحابية بمعدل سنوي 59.8% إلى 883.6 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، في حين نجح قطاع الحلول المتكاملة لخدمات تطوير وإدارة الشبكات في تسجيل إيرادات بقيمة 623.6 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام، وهو نمو سنوي بنسبة 16.0%.

وبعد استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة، ارتفعت إيرادات شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية «e-Cards» بنسبة سنوي 39.2% لتسجّل 162.6 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2023، بفضل ارتفاع إيرادات إدارة البطاقات بمعدّل سنوي 125.7% إلى 117.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وارتفعت إيرادات شركة «خالص» بمعدل سنوي 34.9% إلى 45.5 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2023، بفضل نمو شبكة نقاط البيع إلى جانب ارتفاع حجم المعاملات خلال الفترة. وارتفعت إيرادات «إي نابل» بمعدل سنوي 23.1% لتسجل 51.1 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مدعومة بارتفاع إيرادات خدمات التعهيد، وفي مقدمتها خدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية.

ومن جانب آخر، بلغت إيرادات «eAswaaq» 14.7 مليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري مقابل 56.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، علمًا بأن نمو إيرادات فترة المقارنة المتمثلة في أول تسعة أشهر من العام الماضي يرجع إلى تسجيل إيرادات استثنائية من عقد توريد خلال الفترة.

على صعيد الربحية، ارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي 37.9% ليسجل 1.5 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، غير أن هامش مجمل الربح تراجع بواقع 1.9 نقطة مئوية ليسجل 53.9% خلال نفس الفترة، نتيجة ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي 40.9% ليسجل 554.2 مليون جنيه، في حين تراجع هامش مجمل الربح بواقع 4.3 نقطة مئوية مسجلا 53.8%، حيث شهدت فترة المقارنة المتمثلة في الربع الثالث من عام 2022 تحصيل رسوم خدمات الخدمات السحابية خلال فترتي الربع الأول والثاني من نفس العام بأثر رجعي، مما أدى إلى الارتفاع الكبير لهامش مجمل الربح خلال فترة المقارنة بشكل استثنائي.

وارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 68.1% ليسجل 1.1 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 6.3 نقطة مئوية ليسجل 41.5%، بفضل ارتفاع هوامش الأرباح التشغيلية.

أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية أن المجموعة حققت نموًا للإيرادات بنسبة سنوية 42.8% لتسجل 2.8 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من العام، بفضل الأداء المتميز لشركة «تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"»

التي تواصل جني ثمار استثماراتها في تطوير خدمات الحوسبة السحابية، علاوة على الأداء القوي لقطاع إدارة المعاملات، حيث ارتفعت إيرادات المعاملات ذات الرسوم المتغيرة بمعدل سنوي 76.8% مستفيدة من ارتفاع معدلات الطلب على حلول المدفوعات الرقمية.

كما ساهم الأداء القوي لشركات «e-Cards» و«خالص» و«إي نابل» في دفع إيرادات المجموعة خلال العام. تمكنت المجموعة أيضًا من تحقيق صافي ربح قياسي يتجاوز حاجز المليار جنيه للمرة الأولى خلال فترة تسعة أشهر، وهو نموّ سنوي بنسبة 68.5%، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح بواقع 6.3 نقطة مئوية إلى 41.6% خلال نفس الفترة.

يعكس ذلك الإنجاز غير المسبوق نجاح الشركة في تعظيم القيمة من مصادر الإيرادات التي تتسم بهوامش أربحاها المرتفعة، فضلًا عن قوة نموذج عمل الشركة، وفريق العمل الاحترافي الذي يمثل الركيزة الأساسية لهذه النجاحات.

وعلى صعيد استثمارات المجموعة، أشاد سرحان بالنتائج الاستثنائية لاستثمارات المجموعة في قطاع السياحة، مؤكدًا تطلعه إلى التوسع بحلول التذاكر الرقمية التي تقدمها المجموعة في المزيد من المزارات السياحية.

وتابع سرحان أن استثمار المجموعة بشركة «e-Tax» يواصل تحقيق أداء قوي يتجاوز توقعات الإدارة، بما يبشر بقدرتها على مضاعفة صافي الربح بواقع ثلاث مرات بنهاية العام الجاري. فقد نجحت «e-Tax» في تعظيم القيمة من خدماتها المقدمة، بما في ذلك خدمات الإيصال الإلكتروني ومنظومة الضريبة على الأجور والمرتبات ومنظومة الضريبة الأساسية،

علمًا بأن نتائج الشركة تمكنت من تغطية رأس المال المستثمر بالكامل وتمضي قدمًا حاليًا في جني أرباح قوية ومستدامة. بالتوازي مع ذلك، تحرز المجموعة إنجازات كبيرة على صعيد استثماراتها بقطاع الزراعة الحيوي في مصر،

حيث بدأت في تحقيق إيرادات من عقد توزيع الأسمدة الذي أبرمته مع الوزارة في وقت سابق من العام الجاري، ومن المتوقع أن يساهم بشكل قوي في دفع مؤشرات النمو بالمجموعة مستقبلًا بفضل حجم ونطاق أنشطة التوزيع المقررة بالعقد.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب سرحان عن اعتزازه بالخطوة التي اتخذتها المجموعة مؤخرًا بالمشاركة في تطوير البرنامج الوطني لتنمية صناعة وتجميع السيارات في مصر، والذي يطرح فرصًا واعدة للمجموعة وعلى الصعيد الوطني.

وسيتضمن البرنامج إطلاق منصة إلكترونية تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وموردي قطع غيار السيارات من أجل الربط بينهم بشكل أكثر سلاسة وكفاءة في جميع مراحل عملية تصنيع السيارات، بدايةً من التصنيع، ومرورًا بمرحلة التجميع، وانتهاءً بعمليات البيع والتوزيع.

وأوضح سرحان أهمية هذا البرنامج في تنمية أعمال وأنشطة المجموعة بما في ذلك خدمات الحوسبة السحابية والفاتورة الإلكترونية، فضلًا عن ترسيخ مكانة المجموعة باعتبارها الشريك الاستراتيجي للحكومة لدفع عجلة التحول الرقمي.

وفي إطار جهودها لإثراء حياة المواطنين وتعزيز استراتيجية الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي والحكومة المصرية، أعرب سرحان عن اعتزازه بنجاح المجموعة في إطلاق برنامج "بطاقة ذوي الإعاقة". تستهدف المرحلة الأولى من البرنامج ومدتها ثلاث سنوات خدمة 3 مليون مواطن من أصحاب الهمم من إجمالي 9 مليون مواطنًا من أصحاب الهمم في مصر، حيث ستقوم المجموعة بإصدار وإدارة البطاقات المخصصة لهم بما يتماشى مع استراتيجية النمو التي تتبناها، الهادفة إلى توظيف الفرص التي تساهم في تعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

وعلى صعيد استراتيجية التوسعات الجغرافية المستهدفة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ أعلن سرحان نجاح المجموعة في الحصول على ترخيص ممارسة أنشطتها بالمملكة العربية السعودية، وتمضي قدمًا في إتمام إنشاء فرعها الأول وإطلاق عملياتها بالمملكة، الأمر الذي سيؤدي دورًا محوريًا في توطيد الشراكة الاستراتيجية للمجموعة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال إبرام عدد من العقود التي تمكن إي فاينانس من تقديم باقة خدماتها وحلولها الابتكارية في القطاعات الرئيسية بشتى أنحاء المملكة. وتثق المجموعة في تحوّل فرعها المرتقب بالمملكة إلى علامة فارقة في استراتيجية التوسع الجغرافي الطموحة التي تتبناها، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يطرحها سوق المملكة.