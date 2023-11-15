وزيرا الصحة المصري والتركي يزوران المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفخر الدين قوجه وزير الصحة التركي، بزياره المصابين الفلسطينيين اثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام بشمال سيناء في حضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وقيادات مديرية الصحة بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الوزيرين زارا المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام للوقوف على الخدمات الطبيه المقدمة لهم.

أضاف أن الوزيرين تفقدا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري.

كما اطلع الوزيران على العمليات الجراحية التي أُجريت للمصابين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.

وأشار المحافظ إلي أن الوزيرين اتفقا على امكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الأحداث في قطاع غزة والذين تم إخلائهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.

وكان وزيرا الصحة المصري ونظيره التركي قد وصلا الى مطار العريش الدولي على متن طائرة قادمة من مطار القاهرة الدولي حيث كان في استقبالهما محافظ شمال سيناء.

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