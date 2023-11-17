الزمالك يناقش عروض بيع «فتوح وصبحي والزناري» لأعلى سعر

أغلق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، ملف أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، بعرض الثلاثي للبيع النهائي، في أول قرارات مجلس الأبيض الجديد، إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي.

ويناقش مجلس الأبيض خلال المرحلة المقبلة، عروض بيع الثلاثي لأعلى سعر، وينتهي عقد الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي، بنهاية الموسم الجاري، فيما يمتد تعاقد الزناري مع الفريق لأربعة مواسم قادمة بعد نهاية الموسم الجاري.

وقرر مجلس الزمالك بجانب عرض الثلاثي للبيع، إيقافهم لمدة شهر، وخصم 25% من عقد فتوح، و 20% من عقد محمد صبحي، و15% من عقد مصطفى الزناري، على خلفية ترك معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري دون الحصول على إذن من الجهاز الفني للزمالك.

وفي سياق آخر، عقد مسئولو الزمالك جلسة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للفريق، من أجل إنهاء كل التفاصيل بعد قرار إقالته وطريقة سداد الشرط الجزائي المنصوص عليه بجانب مستحقاته المتأخرة.

ويتبقى للمدرب الكولومبي 3 أشهر راتبًا، وشهران شرطا جزائيا، ويقدر راتب أوسوريو شهريا بنحو 90 ألف دولار، مما يعني إجمالي مستحقاته لدى القلعة البيضاء تقدر بـ450 ألف دولار.

وعلى صعيد آخر تعد أزمة إيقاف القيد، على رأس أولويات مجلس الإدارة الأبيض، من أجل تدعيم الفريق بصفقات سوبر خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، ويُعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بنجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وشهد مجلس الزمالك انفراجة مالية بعد رفع الحجز بشكل رسمي عن أرصدة النادي المالية في البنوك الحكومية والخاصة بعد الاتفاق مع مصلحة الضرائب بعد مفاوضات مضنية تمت على مدار الأسبوع الماضي، مع بدء سداد النادي بشكل رسمي للمبالغ المتفق عليها لجدولة المديونية.

ويفتح مجلس إدارة الزمالك الجديد، برئاسة حسين لبيب، ملف تجديد تعاقد ثنائي الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا، ويوسف أوباما، بالإضافة إلى حارس الفريق محمد عواد، والذي ينتهي تعاقدهم بنهاية الموسم الجاري.

ويعد الثنائي من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأبيض خلال الموسم الجاري، ويقدم شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، بعمر الـ37 عامًا، أداء مميز خلال أحداث الموسم الجاري وتمكن حتى الآن من تسجيل ثلاثة أهداف، فيما وجد أوباما بعد عودته إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الجاري.

وأبدى محمد عواد، موافقته على تجديد تعاقده مع النادي، ويترقب جلسة مع مسئولي الأبيض، من أجل تجديد عقده بعد أن يتم تخفيض القيمة المالية في العقد الجديد.

ويستعد الزمالك، تحت قيادة معتمد جمال، لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريق الأبيض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الجارية، جاءت أولاهما أمس الأربعاء، أمام فريق توت عنخ آمون أحد فرق دورى القسم الثالث، وتأتي الثانية أمام فريق الهلال الليبي يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري.