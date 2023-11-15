رئيس اتحاد اليد: كلنا خلف الرئيس السيسي.. وأشكر وزير الشباب على دعمه

قال محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إنه يتوجه بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي داعم الرياضة المصرية، وتواجد منصورو أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد وجميع المسئولين.

وأضاف محمد الأمين في حفل مراسم قرعة بطولة أفريقيا 2024 " نشكر كل الداعمين لكرة اليد المصرية، ونرسل رسالة تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل الخطوات التي يتخذها لحماية مصر".

وواصل "نثمن جهود وزارة الشباب والرياضة والشباب في خدمة الوطن ويفهموا الواقع وكلنا ولاد مصر بجد، واشكر الدكتور حسن مصطفى على دعم كرة اليد المصرية بوجود نظام قوي مميز.

وتابع الأمين "الكل يسير على خطة حسن مصطفى وهناك اختلافات في وجهات النظر ولكن هناك محبة بين الجميع والجميع على وفاق مستمر ومكانة مصر أن يكون الجميع داعم كبير.

وزاد “نشكر من تكفلوا بقرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد وفي مصر دايما نقدم الأفضل دائما والبطولة القادمة ستكون على أعلى مستوى”.

واختتم “أشكر وزير الشباب والرياضة وكل الداعمين لنا والقادم أفضل لبلدنا مصر ونحقق حلمنا وآملنا والتأهل لأولمبياد باريس 2024”.