صبحي: أشكر الرئيس السيسي على دعم الرياضة المصرية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الرياضة المصرية وأنه يتوجه بالشكر للقيادة السياسية على الدعم المستمر.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي في تصريحات على هامش مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، أن منتخب مصر لكرة اليد يقدم مستويات رائعة في كل الفئات السنية وننتظر منهم الجميع خلال الفترة القادمة.

وواصل "نهتم بكل التفاصيل على النحو العلمي في علوم الرياضة المختلفة، والكل يعمل بكل قوة وتحياتي للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على الدعم".

وزاد "مصر في فترة كورونا كانت وجهة العالم في بطولة العالم لكرة اليد ونجحنا في تقديم نموذج كبير، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية أكد على إقامة بطولة الأولمبياد في طوكيو".

وتابع "يسعدنا دائما أن نتعاون مع أشقائنا في أفريقيا وتنظيم بطولة أفريقيا السابقة، وأعلى ما أقوله واستضافة بطولة أفريقيا 2024 هامة للغاية، ومعايير تنظيم مصر رائعة وعظيمة".

وزاد "حلم الجماهير المصرية في كرة اليد تحقيق الفوز بشكل مستمر، والجماهير المصرية تريد الأداء، وفي كرة اليد الجماهير لا تقبل إلا المستويات الأعلى وهذا قدر اللاعبين لأنهم يقدموا أكبر المستويات بشكل مستمر".

واختتم "في تصفيات طوكيو وتحدثت مع اللاعبين وقلت لهم بأننا لن نقبل إلا بالمركز الأول مع احترامي لكل المنتخبات ولدينا طموح كبير، وننظم البطولة الحالية ولن نقبل إلا الفوز بالبطولة وتحقيق الانتصارات".