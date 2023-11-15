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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحفظ على السيارة المتسببة في إصابة 6 أشخاص بطريق السويس

ارشيفية
ارشيفية
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واصلت نيابة الشروق وبدر، التحقيقات في واقعة إصابة 6 أشخاص إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس الصحراوي، حيث أمرت النيابة بالتحفظ علي السيارة وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير عنها.

وتلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق السويس الصحراوى، بوقوع حادث مرورى انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.


وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

إصابة 6 أشخاص اختلال عجلة القيادة الشروق وبدر