تعرف على أبرز أقوال الشاعر محمود درويش عن فلسطين

الشاعر محمود درويش واحد من اشهر شعراء فلسطين واشهر شعراء الوطن العربي، له الكثير من القصائد عن فلسطين تدل على عشقه لهذا الوطن كما كتب الكثير من الخواطر والأقوال والعبارات عنها، ومحمود درويش شاعر فلسطيني ولد عام 1941م في فلسطين وقد عاش معاناة الصراع الفلسطيني وتم تهجيره إلى لبنان لكن من حبه لوطنه عاد متخفيًا إلى فلسطين وأكمل دراسته فيها وقام بالانضمام للحزب الشيوعي في إسرائيل وبعد ذلك اتجه لكتابة الشعر والمقالات ولكنه وقع تحت أيدي المعتدين أكثر من مرة.

حصل محمود درويش على العديد من الجوائز منها جائزة لوتس و ذلك عام 1969م، جائزة البحر المتوسط و ذلك عام 1980م، جائزة درع الثورة الفلسطينية و ذك عام 1981م، جائزة لوحة أوروبا للشعر و ذلك عام 1981م، جائزة ابن سينا عام 1982م، جائزة لينين في الإتحاد السوفيتي عام 1983م، ومن أقوال محمود درويش عن فلسطين:

هل في وسعي أن اختار أحلامي، لئلا أحلم بما لا يتحقق.

أما أنا، فسادخل في شجر التوت حيث تحولني دودة القز خيط حرير، فأدخل في إبرة امرأة من نساء الأساطير، ثم أطير كشال مع الريح.

والتاريخ يسخر من ضحاياه ومن ابطالهم.. يلقي عليهم نظرة ويمر!.

أتيت ولكني لم أصل.. وجئت ولكني لم أعد.

سنصير شعباً حين لا نتلو صلاة الشكر للوطن المقدس، كلما وجد الفقير عشاءه.. سنصير شعباً حين نشتم حاجب السلطان والسلطان، دون محاكمة.

أحببتك مرغما ليس لأنك الأجمل بل لأنك الأعمق فعاشق الجمال في العادة احمق.

سأصير يوماً ما أريد.. سأصير يوماً طائراً، وأسل من عدمي وجودي.. كلما احترق الجناحان اقتربت من الحقيقة، وانبعثت من الرماد.. أنا حوار الحالمين، ع فت عن جسدي وعن نفسي لأكمل رحلتي الأولى إلى المعنى، فأحرقني وغاب.. أنا الغياب.. أنا السماوي الطريد.

عام يذهب وآخر يأتي وكل شيء فيك يزداد سوءاً يا وطني.

قصب هياكلنا وعروشنا قصب.. في كل مئذنة حاو ومغتصب.. يدعو لأندلس إن حوصرت حلب.

وليس لنا في الحنين في.. وفي البعد كان لنا ألف يد.. سلام عليك، افتقدتك جدًا.. وعلي السلام فيما افتقد!.

بلد يولد من قبر بلد.. ولصوص يعبدون الله كي يعبدهم شعب.. ملوك للأبد وعبيد للأبد.

علينا الا نلوم المفجرين الانتحاريين.. نحن ضد المفجرين الانتحاريين، لكن يجب علينا أن نفهم ما الذي يدفع هؤلاء الشباب للقيام بتلك الأفعال.. إنهم يريدون تحرير أنفسهم من هذه الحياة المظلمة.. إنها ليست الإيديولوجية، بل اليأس.

كل نهر، وله نبع ومجرى وحياة ! يا صديقي!.. أرضنا ليست بعاقر كل أرض، ولها ميلادها.. كل فجر وله موعد ثائر !.

وها أنذا أستطيع الحياة إلى آخر الشهر.. أبذل جهدي لأكتب ما يقنع القلب بالنبض عندي.. وما يقنع الروح بالعيش بعدي.. وفي وسع غاردينيا أن تجدد عمري.. وفي وسع امرأة أن تحدد لحدي.

في اللامبالاة فلسفة، إنها صفة من صفاة الأمل.

ولنا أحلامنا الصغرى وكأن نصحو من النوم معافين من الخيبة.. لم نحلم بأشياء عصية ! نحن أحياء وباقون، وللحلم بقية.

كأن يديك المكان الوحيد.. كأن يديك بلد.. آه من وطن في جسد.

النسيان هو تدريب الخيال على احترام الواقع.

هناك حب يمر بنا فلا هو يدري ولا نحن ندري.

من سوء حظي نسيت أن الليل طويل ومن حسن حظك تذكرتك حتى الصباح.

ما هو الوطن ؟ ليس سؤالاً تجيب عليه وتمضي.. إنه حياتك وقضيتك معاً.

فارس يغمد في صدر أخيه خنجراً بإسم الوطن ويصلي لينال المغفرة.

ما هو الوطن؟ هو الشوق إلى الموت من أجل أن تعيد الحق والأرض..ليس الوطن أرضاً..ولكنه الأرض والحق معاً، الحق معك، والأرض معهم.