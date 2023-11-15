الكهرباء: غرفة طوارئ وفرق صيانة استعدادًا للشتاء على مستوى شركات التوزيع

استعدت وزارة الكهرباء لفصل الشتاء بتأمين الشبكة لمواجهة أي انقطاعات طارئة وبتكثيف عمليات الصيانة استعدادا لاستقبال الشتاء وموجات الأمطار وقامت بصيانة المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات وأعلنت الوزارة حالة الطوارئ في جميع الشركات على مدار اليوم منعًا لحدوث أي عطل مفاجئ، حيث تتوجه فرق الطوارئ لحل الأزمة.

وأصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء تعليماته لرؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء باتخاذ الإجراءات الفورية ومراجعة الخطوط والشبكات والمشروعات المتواجدة في مسارات مخرات السيول، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة في سيناء والصعيد وتغيير مسارها لحمايتها حتى لا تتسبب في انقطاعات.

وأضاف أنه يتم تشكيل فرق صيانة للمرور على مكونات الشبكة بجميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية حيث تتفقد جميع المهمات الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة.

وأكد أنه تم توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع الكهرباء عنها لأي سبب ، في حين أكدت وزارة الكهرباء أن هناك عدة إجراءات متعارف عليها تقوم بها شركات الكهرباء قبل حلول فصل الشتاء من كل عام لمواجهة السيول والشبورة المتوقع حدوثها، أهمها وجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة، وغرف في شركات النقل والتوزيع وأنه في إطار خطة الطوارئ للتصدي لموجات الطقس السيئ وحرصًا على سلامة المواطنين يتم أحيانًا فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية، مؤكدا أن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقي أي شكاوى.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن خطة تخفيف الأحمال لن تؤثر على العمل المعتاد من صيانة وتطوير حيث استعدت شركات التوزيع لموسم الشتاء فتم الانتهاء من أعمال صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب غمرها بالمياه في حالة حدوث أمطار شديدة، كما يتم تشكيل غرف عمليات لمتابعة الموقف ومراكز تحكم تتابع كل ما يحدث من أعطال مفاجئة كما تم عمل صيانة شاملة لجميع المغذيات الهوائية، ومراجعة مناسيب الأكشاك والغرف القريبة من الأرض لحمايتها من الأمطار والسيول وكذلك أسقف الأكشاك، مما يؤكد أن هذا الشتاء لن نشهد انقطاع فى التيار الكهربائي.

يذكر، أن تطوير شبكات النقل والتوزيع له أثر كبير فى تأمين التغذية الكهربائية وعدم انقطاع التيار نتيجة الأعطال فتكلفة تطوير شبكة التوزيع تجاوزت 22 مليار جنيه، فأصبح هناك احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى نحو 25 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل الشتاء، ووصل إلى 17 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.

وتم تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 حتى الآن، حيث تمت زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك. ف ما يقرب من 1.5 ضعف ما كانت عليه عام 2014، كما تمت زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك. ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تمت إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وتضع الوزارة إرشادات هامة للمواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة أثناء الأمطار الشديدة ، والاتصال سريعا على رقم "121" لتلقى أي شكاوى على مدى 24 ساعة، مؤكدا أن فرق الطوارئ والصيانة بكل الشركات التابعة للقطاع تتابع باستمرار جميع الشكاوى والأعطال، ويتم على الفور اتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى

"نصائح الكهرباء للمواطنين"

تحذر الشركة القابضة لكهرباء مصر من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتعرض بعض المحافظات والمناطق لحالات سقوط الأمطار والسيول ويلزم على الأشخاص اتباع بعض الإرشادات أثناء سقوط الأمطار وخلال التعامل مع مهمات الكهرباء، ومنها:

- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء أعمدة الإنارة أو الأكشاك أو الكابلات.

- عدم الاقتراب من الأسلاك الكهربائية المكشوفة أو الاقتراب منها إذا لاحظ الشخص وجودها.

- عدم ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل والملابس مبتلة.

- توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الامطار.

