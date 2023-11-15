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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفاصيل العثور على جثة طالب داخل منزله بطوخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت قرية بلتان بطوخ في محافظة القليوبية، واقعة مؤسفة بعد العثور على جثة طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، معلقة بحبل في سقف السلم داخل منزله بالقرية، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت تصريح دفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.

وتبين من التحريات إقدام المتوفي على الانتحار، وذلك بسبب علاقة عاطفية كانت تربطه بفتاة وتقدم لخطبتها وتم رفضه من قبل أهلها، فدخل في أزمة نفسية لفترة طويلة.

وبسؤال والدته وتدعى" مديحة ع" 60 عامًا ربة منزل، أقرت أن نجلها المتوفي كانت تربطه علاقه عاطفيه بإحدى الفتيات وكان يرغب الزواج منها إلا أن أهلها رفضوا ذلك الزواج، وأنه كان يمر بحالة نفسية سيئة نتيجة ذلك، ولا تشتبه في الوفاه جنائيا ولا تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب معلقة بحبل في سقف السلم بين الطابق الأول والثاني داخل منزله، في طوخ بمحافظة القليوبية.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة وتبين من المعاينة والفحص، تواجد شخص معلق من رقبته بحبل فى سقف السلم، ويدعى" كريم م ع" سن 23 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة بنها، ومقيم بلتان دائرة المركز.

جرى نقل الجثه لمشرحه مستشفى كفر شكر بعد استأذان النيابه العامة، و جاري تحرير المحضر اللإزم والعرض على جهات التحقيق.

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