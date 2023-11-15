الإحصاء: 44.6٪ من جملة السكان يساهمون في النشاط الاقتصادي

كشف نتائج بحث القوي العاملة للربع الثالث من عام 2023، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه بلغ معـــدل المسـاهمة في النشاط الاقتصادي 44.6٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 43.0% خلال الربع السابق مقابل 42.7% في الربع المماثل للعام السابق.

وبلغ معدل المساهمة ( الذكـور 71.2٪ مقابل 69.2٪ فى الربع السابق مقابل 69.6٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 16.7٪ بينما كان 15.5٪ في الربع السابق مقابل 14.3 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق) .

كما بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 44.1٪ ، في الريف 45.0٪) بينما كان ( في الحضر 41,9٪، 43.8٪ في الريف) في الربع السابق ، مقابل ( في الحضر 42.7 ٪ ، في الريف 42.7 ٪) في الربع المماثل من العام السابق .

و سجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 60.4٪ .

واشار الجهاز الي أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين:

هي نشاط تجارة الجملة و التجزئة (505) ألف مشتغل عن الربع السابق .

و نشاط الصناعات التحويلية (170) ألف مشتغل عن الربع السابق .

و نشاط التشييد و البناء (134) ألف مشتغل عن الربع السابق .

ونشاط الصحة و أنشطة العمل الاجتماعي (90) ألف مشتغل عن الربع السابق.

ونشاط الغذاء و الإقامة (73) ألف مشتغل عن الربع السابق.

وحقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.276مليون مشتغـــل ( 4.344 مليون ذكور ، 932ألف إناث) بنسبة 17.8٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ عـدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.712 مليون مشتغل (3.956مليون ذكور ، 756 الف إناث ) بنسبة 15.9٪ من اجمالي المشتغلين .

كـما بـلغ عـدد المشـتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 4.188مليون مشتغل ( 4.160 مليون ذكور ،28 ألف إناث ) بنسبة 14.1٪ من إجمالي المشتغلين ,

و بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.906مليون مشتغل (3.532مليون ذكور ,374 ألف إناث ) بنسبة 13.2٪ من اجمالي المشتغلين.

بينما بلغ عـدد المشـتغـلين في نشــاط النقـل والتـخزين 2.694 ملـيون مشتـغل (2.664 مليـون ذكور ،30 الف إناث) بنسبة 9.1٪ من إجمالي المشتغلين.