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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن ٣ سنوات لمتهم بأحداث الوايلي

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، علي متهم بأحداث الوايلي بالسجن ٣ سنوات.
وجاء بالقانون المصري ان عقوبه التحريض علي التظاهر  السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات، وذلك طبقا لما نصت عليه الماده ١٨ من القانون المصري.

التحريض علي التظاهر السجن ٣ سنوات بمجمع محاكم بدر غرامة