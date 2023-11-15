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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 4 اشخاص بحوزتهم مخدرات بـ 2.7 مليون جنيه

ضبط 4 اشخاص بحوزتهم
ضبط 4 اشخاص بحوزتهم مخدرات بقيمة 2.7 مليون جنية
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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات  بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم  4 أشخاص - لهم معلومات جنائية ) وبحوزتهم (32,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 5000 قرص عقار مخدر - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى"). 
بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,775,000 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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