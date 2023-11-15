ضبط 4 اشخاص بحوزتهم مخدرات بـ 2.7 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم 4 أشخاص - لهم معلومات جنائية ) وبحوزتهم (32,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 5000 قرص عقار مخدر - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,775,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.