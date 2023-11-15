3 قرارات من النيابة لكشف ملابسات انقلاب ميكروباص بطريق مصر السويس الصحراوي

فتحت نيابة الشروق وبدر، تحقيقات موسعة في واقعة انقلاب ميكروباص أعلى طريق مصر السويس الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، حيث أمرت بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات وظروف الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسماع أقوالهم، كما كلفت بالتحفظ علي كاميرات بمحيط مسرح الحادث وتفريغها.

وتلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق السويس الصحراوى، بوقوع حادث مرورى انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.