بسبب نقص الوقود.. الاتصالات الفلسطينية تحذر من انقطاع الخدمة بالكامل بغزة

حذرت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من انقطاع الخدمة بالكامل في قطاع غزة خلال ساعات بسبب نقص الوقود.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" عن انزعاجه البالغ بشأن الوضع المروع والخسارة الكبيرة في الأرواح في عدد من المستشفيات في قطاع غزة، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية جزءا من مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، ودعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشىون الإنسانية، أن جميع المستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع - باستثناء المستشفى الأهلي - أصبحت خارج الخدمة، بسبب انقطاع الكهرباء وشح المواد الطبية والأكسجين والغذاء والماء.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" أن المستشفى الأهلي في مدينة غزة، الذي يوجد به حاليا أكثر من 500 مريض، هو المنشأة الطبية الوحيدة القادرة على استقبال المرضى بالمنطقة في ظل زيادة التحديات وشح الإمدادات، مشددا على أن المستشفيات والعاملين الطبيين يتمتعون بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني، ويتعين على جميع أطراف الصراع ضمان حمايتهم.