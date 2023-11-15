علي فرج يواصل صدارة التصنيف العالمي للإسكواش

حافظ علي فرج لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للإسكواش، فيما عاد لاعب الأهلي مصطفى عسل للمركز الثالث.

وأعلن الاتحاد الدولى للإسكواش عن التصنيف العالمي لمحترفي الإسكواش، والذى حافظ فيه على فرج على الصدارة وتقدم مصطفى عسل مركزين، بينما حافظ كريم عبدالجواد على المركز السادس.

وجاء التصنيف كالتالى:

1- على فرج

2- دييجو إليس

3- مصطفى عسل

4- محمد الشوربجى

5- بول كول

6- كريم عبدالجواد

7- مازن هشام

8- مروان الشوربجى

9- طارق مؤمن

10- جول ماكين.