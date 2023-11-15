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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

علي فرج يواصل صدارة التصنيف العالمي للإسكواش

على فرج
على فرج
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حافظ علي فرج لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للإسكواش، فيما عاد لاعب الأهلي مصطفى عسل للمركز الثالث.
وأعلن الاتحاد الدولى للإسكواش عن التصنيف العالمي لمحترفي الإسكواش، والذى حافظ فيه على فرج على الصدارة وتقدم مصطفى عسل مركزين، بينما حافظ كريم عبدالجواد على المركز السادس.
وجاء التصنيف كالتالى:
1- على فرج 
2- دييجو إليس
3- مصطفى عسل
4- محمد الشوربجى
5- بول كول
6- كريم عبدالجواد
7- مازن هشام
8- مروان الشوربجى
9- طارق مؤمن
10- جول ماكين.

علي فرج التصنيف العالمى للإسكواش مصطفى عسل كريم عبدالجواد محمد الشوربجي