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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المغرب يستضيف المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والبيئات الذكية

المغرب
المغرب
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تحتضن مدينة الراشيدية، جنوب المغرب، الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والبيئات الذكية، وذلك في الفترة ما بين 23 و25 نوفمبر الجاري.
يشارك في المؤتمر خبراء وباحثون ومهندسون وصناعيون وطلبة من 18 بلدا، من بينها المغرب والهند والمكسيك واليونان والمملكة العربية السعودية والعراق والفلبين ونيجيريا وتونس وإندونيسيا ولبنان وكندا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة وباكستان وقطر وألمانيا والمملكة المتحدة.
وتنظم المؤتمر جامعة محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط بالتعاون مع جامعة الراشيدية، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز أهمية الذكاء الاصطناعي والبيئات الذكية، وجعله في خدمة أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في القطاع الصناعي.
ويتضمن برنامج المؤتمر 10 محاضرات عامة، و200 مداخلة شفهية، ستركز على الذكاء الاصطناعي والبيئات الذكية ومجالات استخدامها، بالإضافة إلى نتائج الأبحاث الرائدة في هذا المجال.
ويعد المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم، وتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والبيئات الذكية.

المغرب البيئات الذكية