أمطار غزيرة على مدن وقرى البحيرة.. صور

شهدت المدن والقرى الساحلية بمحافظة البحيرة، موجة من الطقس السيئ المصحوب بسقوط أمطار غزيرة تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه مع بداية سقوط الأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة، انتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة التى كانت على أهبة الاستعداد والتأهب للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة.

وفي سياق متصل، دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برئاسةاللواء ياسر مهنا الدميني، بالمعدات الخاصة والتعامل مع أماكن تراكمات مياة الأمطار وتصريفها بمعظم الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عنها.