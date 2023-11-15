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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 4.6% خلال أكتوبر

التضخم في بريطانيا
التضخم في بريطانيا
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أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم في البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 4.6% مقارنة بـ 6.7% خلال الشهر السابق عليه.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن التراجع مدفوع بشكل أساسي بانخفاض سقف أسعار الطاقة المفروض على الأسر في بداية شهر أكتوبر.
وكان البنك المركزي البريطاني قد تبنى برنامجا لرفع أسعار الفائدة في مسعى لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2%، فيما يتوقع الاقتصاديون تراجع الأسعار في وقت لاحق من هذا العام مع استقرار تكاليف الغاز والكهرباء، مقارنة بالقفزة غير المسبوقة المسجلة العام الماضي بسبب تأثير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أسعار الطاقة عالميا.
 

التضخم في بريطانيا بريطانيا