"القاهرة الإخبارية" توضح موقف إسرائيل من تبادل الأسرى بعد زيارة رئيس الشاباك لمصر

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة دانا أبو شمسية، أن ما يفهم إعلاميا من التصريحات الإسرائيلية، أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح محتجزات لدى المقاومة مقابل الإفراج عن عناصر من المقاومة لدى إسرائيل.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي جمال عنايت على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الخلاف الحقيقي الذي عطل الصفقة هو عدد الأيام التي ستتوقف فيها الحرب لتتم صفقة تبادل الأسرى، لأن الحكومة الإسرائيلية ترى أن أي وقف لإطلاق النار هو انتصار للمقاومة.

ولفتت أن نتنياهو بين امرين أحلاهما مر، الأول أن قبول وقف إطلاق النار وتبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين يعني نزولا على رغبة المقاومة، ولو رفض تبادل المحتجزين سيكون هناك تغليب للجانب العسكري على السياسي ووقف ضد رغبة المواطنين الإسرائيليين من أهالي المحتجزين الذين يريدون إطلاق سراح أبنائهم.